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В Instagram заработают торговые теги для покупок в соцсети

12.05.2019 17:58
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В Instagram заработают торговые теги для покупок в соцсети
Социальная сеть позволит отмечать товары в постах специальными торговыми тегами, с помощью которых пользователь сможет приобрести продукт, не оставляя приложения

Об этом сообщается в блоге Instagram for Business.

Пользователь, который нажал на тег, попадет на страницу товара в самом приложении. Сейчас владельцы бизнеса могут размечать товары тегами, указывать в них информацию о продукте. Но если пользователь захочет купить товар, ему придется самостоятельно искать его на сайте.

Представители Instagram сообщают, что обновление позволит упростить процесс поиска и покупки товаров для пользователей, а для владельцев бизнеса - привлечь новую заинтересованную аудиторию.

Чтобы получить возможность размечать товары тегами, нужно подать заявку и присоединиться к Checkout Instagram - новой функции для шопинга в приложении, запущенной в марте 2019 года. Со следующей недели обновление будет доступно небольшой группе наиболее влиятельных бизнес-аккаунтов. Также в Instagram появится статистика, которая позволит отслеживать эффективность меток.



Теги: Донбасс, покупки, соцсети
 
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