"Особый сигнал для Зеленского", - Путин не собирается идти на уступки по Донбассу

14.05.2019 19:01

Боевиками "ДНР" и "ЛНР" продолжается нарушаться перемирие на Донбассе. На протяжении последних дней враг активизировал боевые действия. Так, увеличением количества обстрелов боевики выполняют прямое указание Кремля для нагнетания ситуации. Отмечается, что таким способом президент РФ Владимир Путин демонстрирует главе Украинского государства Владимиру Зеленскому, что не собирается идти на уступки по Донбассу. Информацию передает Диалог.UА.

Такое мнение прозвучало от бывшего главы Службы внешней разведки Николая Маломужа. Боевиками активизируются боевые действия для демонстрации особого сигнала, направленного в адрес Зеленского, потому что, с одной стороны, руководители РФ отрабатывают модель договоренностей с Зеленским, какой она может быть, а с другой стороны, они показывают, что эти договоренности могут в любой момент выйти из-под контроля.

При этом отмечается, что российская сторона ставит свои условия, которые она выражает при помощи Медведчука. В связи с этим активизация боевых действий имеет отношение к нашим политическим процессам и соблюдением приоритетов РФ. При таких условиях Кремль предпринимает попытки диктовать другие вопросы - об обмене всех на всех или прекращении огня. В свою очередь, Маломуж считает, что в этой ситуации задача украинской стороны – не сдать интересы Украины.