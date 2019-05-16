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Скандал с показом «Сватов»: в суде поставили окончательную точку
В суде окончательно сняты все препятствия для показа в нашей стране сериала студии «Квартал 95» «Сваты», передает replyua.net.
Таким образом, Служба безопасности Украины и Госкино проиграли апелляцию авторам «Сватов» и телеканалу «1+1», который показывал сериал. Напомним, что авторы нашумевшего сериала столкнулись с проблемами два года назад, когда Федор Добронравов, исполнивший главную роль, оказался в «черном списке» Министерства культуры.
Спустя некоторое время столичный Окружной административный суд, который уже успел прославиться рядом скандальных решений, вынес вердикт в пользу «Сватов». Дело было рассмотрено по иску студии «1+1» и ООО «Киноквартал». Фемида решила, что у СБУ не было оснований для запрета въезда в Украину Добронравову. Таким образом, были признаны незаконными все дальнейшие решения, включая отзыв прокатного удостоверения для «Сватов».
Принятое судом решение подтвердил вчера Шестой апелляционный административный суд столицы. Судьи не вняли доводам Службы безопасности Украины, Минкультуры и Государственного агентства по вопросам кино.
Теги: Донбасс, суд, Сваты, сериал
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