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Луценко уходит с должности: сделано официальное заявление об отставке

17.05.2019 14:58
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Луценко уходит с должности: сделано официальное заявление об отставке

Представитель украинского президента в Парламенте и супруга Генерального прокурора Ирина Луценко сделала заявление об отставке с должности. Об этом она заявила журналистам в здании Верховной Рады сегодня с утра. "Я сегодня (17 мая. — ред.) подала заявление президенту Украины Петру Порошенко с тем, чтобы он освободил меня от этой должности", — уточнила она. Луценко показала журналистам копию заявления, пишет Диалог.UA.
Ранее супруга Генерального прокурора уже официально объявила, что сложит собственные полномочия перед инаугурацией избранного лидера Украины Владимира Зеленского. Видео с заявлением Ирины Луценко было опубликовано в Интернете.



Теги: Донбасс, Луценко, отставка, должность, заявление
 
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