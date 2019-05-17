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Назначения Зеленского-президента: всплыли имена трех топ-чиновников
В сети появились имена возможных кадровых назначений новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.
О них на своей странице в Facebook написал председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, пишет from-ua.
В его посте идет речь о возможном министре иностранных дел Украины, главе Службы безопасности и главе Администрации президента.
"СБУ – депутат от "Батьківщины" Владислав Бухарев, МИД – бывший замминистра Вадим Пристайко, глава АП – Иван Баканов. Пока так …" – сказано в сообщении.
Отметим, ранее источники, приближенные к команде нового президента, сообщили, что Зеленский предложил должность главы СБУ народному депутату Бухареву.
Последний вероятно планирует взять на работу в СБУ начальника Главного оперативного управленияГФС Геннадия Лисового.
К слову, сам кандидат на должность главного СБУшника в 2014-м работал заместителем главы Службы при Наливайченко. Также три года (до 2010-го) занимал должность заместителя главы ГФС.
Пристайко является действующим главой Миссии Украины при НАТО, в 2012–2014 годах был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Канаде.
Баканов – глава предвыборного штаба Зеленского. Он –друг детства начинающего политика.
Председатель партии "Слуга народа", ранее работал главным юристом студии "Квартал 95". Сопровождал Зеленского во время поездки в Париж на встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Теги: Донбасс, президент, назначение, чиновники, Зеленский
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