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Портников объяснил, как Украина при Зеленском может превратиться в Беларусь
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в роспуске парламента, так как в таком случае он получит большинство в Верховной Раде после ее переизбрания.
Об этом заявил известный украинский журналист и публицист Виталий Портников, передает Апостроф.
"Другие политические силы в этом не заинтересованы, потому что они не получат большого количества голосов в любом случае. На досрочных или плановых выборах у них пока нет никаких реальных возможностей изменить ту политическую тенденцию, которая сложилась после избрания Зеленского, потому что он является президентом мечтаний, иллюзий и надежд. И к тому времени, как эти мечты, иллюзии и надежды не развеются, у других украинских политиков больших шансов зайти на политическое поле Зеленского и вообще на большое политическое поле - нет", - отметил журналист.
По словам Портникова, если украинские олигархи сохранят единство, и украинские телеканалы будут рассказывать рядовым украинцам информацию в едином ключе, то у украинских политиков нет никакого шанса и в дальнейшем зайти на это политическое поле.
"И мы получим ситуацию, которая приблизит нас даже не к Украине Януковича, а Беларуси Лукашенко - с условной политической партией, которая в действительности не будет существовать, и всевластием тех политических сил, которые будут находиться вокруг нового президента. Соответственно, украинскую демократию может спасти только безумная борьба олигархов или борьба в окружении самого президента за влияние на него", - добавил он.
Теги: Украина, Донбасс, президент, Беларусь, Зеленский
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