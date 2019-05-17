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В «Батькивщине» заявили о готовности к коалиционным переговорам

17.05.2019 15:24
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В «Батькивщине» заявили о готовности к коалиционным переговорам

Заместитель председателя партии Сергей Власенко журналистам в кулуарах Рады заявил, что фракция «Батькивщина» готова к переговорам по созданию новой коалиции, передает ДонПресс.
«Если в парламенте найдутся политические силы, которые готовы по крайней мере стратегически разделить взгляды „Батькивщины“, мы готовы с ними обсуждать дальнейшее сотрудничество. Если таких людей найдется 226, то мы готовы говорить о создании коалиции», — сказал Власенко.
По словам нардепа, возможно коалиция будет сформирована вокруг идеологических вещей, «вокруг технического правительства, которое будет работать в переходный период».
«Если мне скажут: давайте объединяться вокруг повышения тарифов, то я скажу „нет“. Если вокруг уменьшения тарифов, то да. Если речь пойдет об объединении вокруг коррупции в „Укроборонпроме“, то мы этого делать не будем. Но если вокруг реформирование армии по стандартам НАТО, то, конечно, да», — сказал он.
Представитель «Батькивщины» также посоветовал Зеленскому не быть таким, как предыдущий, и следить за чистотой юридических процедур.
«И я искренне надеюсь, что он будет придерживаться буквы и духа закона и делать все в законный способ», — сказал Власенко.



Теги: Донбасс, коалиция, переговоры, Батькивщина, заявление
 
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