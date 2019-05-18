Порошенко передал Зеленскому список дел

18.05.2019 18:20

Президент Петр Порошенко, который уже в понедельник покинет свой пост, обратился к новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому и рассказал, каким образом Украина должна приближаться к полноправному членству в ЕС.

Как передает replyua.net, об этом Порошенко заявил сегодня в Киеве во время празднования Дня Европы. Так, по словам пока еще гаранта Конституции, Евросоюзу нужна демократическая, дружеская, богатая, сильная и независимая Украина. Со слов Порошенко, украинцы знают, какова цена свободы и европейского выбора. «Послезавтра приступит к обязанностям новый президент Украины. Надеюсь, что он продолжит движение Украины в ЕС», - отметил он.



Далее Порошенко представил свои наставления Зеленскому. Они заключаются в сохранении доверия и солидарности Евросоюза с Украиной, укреплении международной коалиции, которая будет противостоять российской агрессии и поддерживать реформы в нашей стране, усилении санкций западных стран на РФ до полного восстановления территориальной целостности страны, выполнении соглашения об Ассоциации с ЕС, а также углублении секторальной интеграции с ЕС.



«Создайте предпосылки для того, чтобы подать заявку на членство в ЕС в 2023 году. Это реальная и достижимая повестка дня», - обратился Порошенко к Зеленскому.