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Работа в Польше: названа ошеломительная цифра украинцев, которые осели у соседей
По оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, на сегодня украинцы работают в каждой пятой польской компании
Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет Политека.
По данным на конец марта, две трети из более чем 600 тыс. иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения (ZUS), приехали из Украины.
В связи с тем, что после вступления в ЕС в 2004 году более 2 миллионов поляков уехали на работу за границу, а в каждой пятой польской компании работают украинцы. По прогнозам, количество украинских рабочих, зарегистрированных в Управлении социального обеспечения, увеличится на 30% к концу 2019 года. В настоящее время в Польше работают около 1,5 миллиона украинцев.
Сообщается, что украинцы не переехали из Польши в более богатые страны ЕС после того, как Европейский союз облегчит доступ к работе. Уровень безработицы в Польше находится на рекордно низком уровне в 3,8%, согласно методологии ЕС, а экономический рост колеблется около 5% с 2017 года.
Теги: Украина, Донбасс, Польша, соседи, заработок
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