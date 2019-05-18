Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Работа в Польше: названа ошеломительная цифра украинцев, которые осели у соседей

18.05.2019 15:16
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Работа в Польше: названа ошеломительная цифра украинцев, которые осели у соседей

По оценкам рекрутингового агентства Personnel Service, на сегодня украинцы работают в каждой пятой польской компании
Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет Политека.
По данным на конец марта, две трети из более чем 600 тыс. иностранцев, которые платят взносы в Службу социального обеспечения (ZUS), приехали из Украины.
В связи с тем, что после вступления в ЕС в 2004 году более 2 миллионов поляков уехали на работу за границу, а в каждой пятой польской компании работают украинцы. По прогнозам, количество украинских рабочих, зарегистрированных в Управлении социального обеспечения, увеличится на 30% к концу 2019 года. В настоящее время в Польше работают около 1,5 миллиона украинцев.
Сообщается, что украинцы не переехали из Польши в более богатые страны ЕС после того, как Европейский союз облегчит доступ к работе. Уровень безработицы в Польше находится на рекордно низком уровне в 3,8%, согласно методологии ЕС, а экономический рост колеблется около 5% с 2017 года.



Теги: Украина, Донбасс, Польша, соседи, заработок
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх