В Украину идут дожди, грозы и шквалы

18.05.2019 15:32

18 мая, в субботу, в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погодных условий, сообщает Укргидрометцентр.

В частности, по данным синоптиков, 18 мая кратковременные дожди, грозы и местами шквалы 15-20 м/с ожидаются в западных, большинстве центральных областей и в Одесской области.

В остальных регионах - солнечно, днем от +24 до +29 градусов.

В Киеве сухо и солнечно температура воздуха ночью +14+16, днем до 24-26 градусов тепла.