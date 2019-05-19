Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф

19.05.2019 22:21

В Верховной Раде напомнили процедуру инаугурации.

Вооруженные Силы Украины не будут присягать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как главнокомандующему.

Об этом написал в своем Facebook нардеп из фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, комментируя инаугурацию главы государства.

По словам депутата, "бредни о том, что во время инаугурации украинская армия присягнет "новому президенту как верховному главнокомандующему" весело и задорно гуляют по украинским (а с их подачи и по зарубежным) СМИ".

"Уважаемые представители масс-медиа! Каждый украинский военнослужащий принимает присягу только на верность украинскому народу. Все. Никому более. Он служит стране, а не личностям. Так было и, свято надеюсь, так будет навсегда и впредь. Не надо делать из Украины монархию или диктатуру", – подчеркнул Тымчук.

Источник: https://from-ua