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Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
В Верховной Раде напомнили процедуру инаугурации.
Вооруженные Силы Украины не будут присягать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому как главнокомандующему.
Об этом написал в своем Facebook нардеп из фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук, комментируя инаугурацию главы государства.
По словам депутата, "бредни о том, что во время инаугурации украинская армия присягнет "новому президенту как верховному главнокомандующему" весело и задорно гуляют по украинским (а с их подачи и по зарубежным) СМИ".
"Уважаемые представители масс-медиа! Каждый украинский военнослужащий принимает присягу только на верность украинскому народу. Все. Никому более. Он служит стране, а не личностям. Так было и, свято надеюсь, так будет навсегда и впредь. Не надо делать из Украины монархию или диктатуру", – подчеркнул Тымчук.
Источник: https://from-ua
Теги: Донбасс, армия, миф, Зеленский
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