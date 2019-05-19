Новый закон о коммуналке: украинцы должны заключить договоры или платить больше

19.05.2019 21:00

В Украине вступил в силу новый закон.

В Украине, согласно новому закону о жилищно-коммунальных услуг, есть год на то, чтобы выбрать, какой формат отношений с поставщиком выбрать: коллективный или индивидуальный. Если этот шанс проигнорировать, с каждым автоматически подпишут индивидуальный договор, пишет Обозреватель.

Так, главная разница в том, что по индивидуальному договору придется платить абонплату на все, кроме электроэнергии и газа. Размер абонплаты будет указан в договоре, и платить ее придется каждый месяц, даже если вы вообще не пользовались коммунальной услугой.

Максимальный размер платежа привязан к минимальной зарплате. На данный момент он составляет от 14,5 до 30,6 грн за каждую коммунальную услугу. Чтобы не платить лишнего, в первую очередь необходимо познакомиться с соседями. Дальше – провести собрание и создать ОСМД. В таком случае с поставщиками можно будет заключить коллективный договор и не платить абонентскую плату, в размер которой в том числе включают расходы на подписание документа с каждым клиентом.

Итак: