Политолог: «В очередной раз разрушен миф про Зеленского»

19.05.2019 12:36

Известный политолог Дмитрий Корнейчук прокомментировал предстоящую инаугурацию Владимира Зеленского. Как информирует replyua.net, на своей странице в Фейсбуке эксперт напомнил своим подписчикам, что на инаугурацию Зеленского не приедут высокопоставленные европейские политики.



«На инаугурацию Зеленского не приедет ни один высокопоставленный чиновник ЕС или США. Ни один лидер крупного государства Запада. Это в очередной раз разрушает миф про Зеленского — ставленника Запада. Он ставленник Порошенко и наших олигархов», - пишет Корнейчук. По его словам, он полностью понимает позицию западных партнеров, которым не хочется быть на инаугурации человека, который раньше работал клоуном.



«Это показывает, что мировая элита испугалась, теперь и у них могут произойти аналогичные события. Например, вместо Меркель - Модерн Токинг, вместо Макрона - редактор журнала Шарли», - написал один из подписчиков Корнейчука. Напомним, что инаугурация Зеленского состоится уже завтра, 20 мая. Он примет присягу и вступит в должность главы государства.