- Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла22:35
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- У Путина пояснили роль Медведчука в Украине при президенте Зеленском18:25
- Часть Украины окажется в зоне фронта грозовых дождей с сильными порывами ветра18:07
- У Зеленского не исключили подписание соглашения с МВФ о новой программе17:45
- Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах17:02
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
Выдача паспортов РФ украинцам обернулась грандиозным крахом: «Путин помог Украине»
Президент страны-агрессора Владимир Путин проиграл из-за указа о выдаче паспортов РФ на оккупированном Донбассе
Об этом в интервью журналистам рассказал политический аналитик Николай Белесков, передает портал 24.
По его словам, указ о выдаче паспортов РФ на Донбассе лишнее доказательство того, что российская внешняя политика в отношении Украины провалилась.
«Паспортизация Россией Донбасса – признак того, что Кремлю не удалось по собственному сценарию реализовать минские соглашения. Если бы российская политика относительно Донбасса была успешной, то паспортизацию не надо было бы проводить. Кремль вернул бы ОРДЛО Украине на российских условиях – федерализации или конфедерализации. А паспорта начали выдавать, поскольку четыре года минским соглашениям, а заставить Украину пойти на условия России так и не удалось», — объяснил свою точку зрения эксперт.
Белесков также отметил, что это не очередное свидетельство того, как Россия перехитрила Украину. Наоборот – Владимир Путин еще дальше себя загоняет в тупик, после чего России станет еще сложнее решить вооруженный конфликт на Донбассе.
«Паспортизация Москвой наших граждан создает нам проблемы. Но не критично. Единственный более реалистичный сценарий – забрать в Россию всех жителей с оккупированных территорий, кто имеет паспорта РФ. ОРДЛО передать под мандат международной администрации и миссии ООН. Кто хочет ехать в Россию, пусть едет. Будет меньше проблем при реинтеграции», – подытожил политический аналитик в интервью журналистам.
Ранее и президент России Владимир Путин высказался о возможной встрече с Владимиром Зеленским. Он допустил скорое начало переговоров с украинским коллегой, но не представил своей позиции. Глава Кремля лишь указал тему, которая станет основной в беседе политиков:
«Зеленский пока не возведен в ранг святых, не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать. Если у нас начнутся переговоры с Зеленским, то разговор у нас будет о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — заявил президент страны-агрессора.
Источник : https://politeka.net
Теги: Донбасс, Путин, Российская Федерация, паспорт
- Сотник пояснил, что случится после свержения Путина
- Желаю вам успехов: Меркель поздравила Путина с переизбранием
- Путин переходит к новым методам войны против Украины
- Путин и Лукашенко подписали важное военное соглашение
- "Культурный бренд РФ" - орудия убийства: путинская Россия несет миру смерть и страдания под истерические вопли об "особом пути" - Сотник
- Киев призвал мир усилить давление на Москву
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- В ОРЛО в районе шахты обнаружили обезглавленное тело18:49
- В ОРДЛО членов НВФ поощряют деньгами оформлять гражданство РФ16:45
- Война на Донбассе: боевики выкатили артиллерию и минометы10:47
- Наев рассказал, как миротворцы могут закончить войну на Донбассе10:30
- Громкое ЧП на блокпосту в "ДНР": боевики открыли огонь по мужчине за его желание выехать в мирную Украину. ФОТО08:16
- Харьков "запылал", начались поджоги: палатка волонтеров АТО сожжена до тла22:35
- В Мариуполе ищут новый дом для 70 шиншилл22:13
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- Спасибо товарищам из Москвы: командир «Призрака» поблагодарил Бородая за помощь. ВИДЕО 21:35
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Оккупанты снова нарушили перемирие: один военный ВСУ ранен20:59
- Выезжали на «нолик»: В «ЛНР» показали, как россияне готовят подростков к войне20:28
- Лавров предложил Зеленскому начать диалог по Донбассу «по-христиански»20:03
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- В Донецке застрелился «директор» «национализированного» завода19:15
- Пять больших разочарований украинцев. Станет ли Зеленский шестым?21:57
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы21:16
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"19:39
- Потеют ноги: почему и что делать?17:30
- Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения09:02
- И пусть мужчины обзавидуются. 8 женских суперспособностей08:45
- В Украине запретили популярное обезболивающее средство19:40
- Опасный сигнал: медики рассказали о главных симптомах тяжелых заболеваний17:24
- Создан управляемый мозгом слуховой аппарат22:43
- Какие черты женщин раздражают мужчин разных знаков зодиака22:19
- Армия не будет присягать Зеленскому: развенчан громкий миф
- Физиогномист оценила президента Зеленского на инаугурации: "Так еще никто не делал"
- Приказ ООС на штурм боевиков "Л/ДНР" и освобождение Донбасса: генерал Наев сделал важное заявление
- Оставили без воды, еды и снарядов: появилось видео массовых ударов по боевикам на Донбассе. ВИДЕО
- Пушилин сделал громкое заявление по убийству Захарченко
- "Янукович выбрал его не случайно": Зеленскому подсказали место силы
- Подразделение "ДНР" в Донецке напугано - у боевиков отобрали все документы и телефоны, что-то затевается
- Открылась новая проблема с паспортами РФ, о которой молчит Москва, - такой "подставы" в "ЛНР" не ждали
- Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
- Ходаковский сделал громкое признание о начале войны на Донбассе - правда открылась через 5 лет