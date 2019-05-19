Выдача паспортов РФ украинцам обернулась грандиозным крахом: «Путин помог Украине»

19.05.2019 18:39

Президент страны-агрессора Владимир Путин проиграл из-за указа о выдаче паспортов РФ на оккупированном Донбассе

Об этом в интервью журналистам рассказал политический аналитик Николай Белесков, передает портал 24.

По его словам, указ о выдаче паспортов РФ на Донбассе лишнее доказательство того, что российская внешняя политика в отношении Украины провалилась.

«Паспортизация Россией Донбасса – признак того, что Кремлю не удалось по собственному сценарию реализовать минские соглашения. Если бы российская политика относительно Донбасса была успешной, то паспортизацию не надо было бы проводить. Кремль вернул бы ОРДЛО Украине на российских условиях – федерализации или конфедерализации. А паспорта начали выдавать, поскольку четыре года минским соглашениям, а заставить Украину пойти на условия России так и не удалось», — объяснил свою точку зрения эксперт.

Белесков также отметил, что это не очередное свидетельство того, как Россия перехитрила Украину. Наоборот – Владимир Путин еще дальше себя загоняет в тупик, после чего России станет еще сложнее решить вооруженный конфликт на Донбассе.

«Паспортизация Москвой наших граждан создает нам проблемы. Но не критично. Единственный более реалистичный сценарий – забрать в Россию всех жителей с оккупированных территорий, кто имеет паспорта РФ. ОРДЛО передать под мандат международной администрации и миссии ООН. Кто хочет ехать в Россию, пусть едет. Будет меньше проблем при реинтеграции», – подытожил политический аналитик в интервью журналистам.

Ранее и президент России Владимир Путин высказался о возможной встрече с Владимиром Зеленским. Он допустил скорое начало переговоров с украинским коллегой, но не представил своей позиции. Глава Кремля лишь указал тему, которая станет основной в беседе политиков:

«Зеленский пока не возведен в ранг святых, не Господь Бог, вряд ли я должен перед ним представать. Если у нас начнутся переговоры с Зеленским, то разговор у нас будет о том, как закончить конфликт на юго-востоке Украины», — заявил президент страны-агрессора.

Источник : https://politeka.net