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Зеленский распускает Раду, роковой указ уже готов: названа дата досрочных выборов
Своим первым указом на посту президента Украины Владимир Зеленский объявит о роспуске Верховной Рады
О планах новоизбранного главы государства рассказал УНН со ссылкой на информированный источник.
По данным издания, первым указом Зеленского станет документ о роспуске парламента. Он будет представлен сразу после инаугурации.
Источник также сообщил о возможно дате проведения досрочных выборов в Верховную Раду. По его данным, голосование может пройти 14 июля.
Инсайдер отмечает, что назначение досрочных выборов станет следующим шагом по роспуску парламента Зеленским.
Стоит отметить, что СМИ и ранее сообщали о том, что у команды Зеленского уже есть проект указа о роспуске Рады. Несмотря на то, что представители Зеленского отрицали эти сообщения, его советник Дмитрий Разумков все же признавал, что новоизбранный президент будет инициировать роспуск парламента.
Ранее мы писали о том, что Зеленский уверенно склоняется к необходимости роспуска Рады.
Шансы на роспуск Рады возросли в начале этой недели.
Источники в команде Зеленского говорят, что он уверенно склоняется к необходимости роспуска Рады, но окончательное решение не принято. «Зеленский просто вынужден идти на роспуск парламента, потому что этого требует народ, иначе его не поймут.
Уровень доверия к Раде у людей – два процента», — говорит собеседник издания и добавляет, что штабные юристы уже наработали несколько вариантов обоснованного роспуска парламента.
При этом шансы на роспуск Рады возросли в начале этой недели, когда стало понятно, что «Блок Петра Порошенко» на самом деле вполне настроен на досрочные выборы, говорят у Зеленского.
«Источники в бывшей коалиции считают решение НФ о выходе из нее «закладкой на будущее». После возможного указа о роспуске вероятен сценарий, при котором депутаты попробуют через суд установить нарушение президентом закона либо Конституции. «Он же обещал снятие неприкосновенности. К тому времени будет судебное решение о незаконных действиях президента, какой-нибудь следователь, исходя из решения суда, вызовет президента на допрос, начнет вести расследование…Так бывает», — пояснил информированный собеседник.
Источник : https://politeka.net
Теги: выборы, Рада, дата, указ, Зеленский
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