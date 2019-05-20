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Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах

20.05.2019 17:02
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Новый президент обнародовал новую декларацию о доходах

Сегодня, 20 мая, после инаугурации президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах за 2018 год.

В частности в новой декларации указаны несколько квартир в Киеве, квартира Елены Зеленской в Крыму, а также несколько объектов недвижимости за границей. Так, супруги являются владельцами квартиры в Великобритании, площадью 91 м² и жилого дом в Италии на 413 м². Дом был приобретен в 2015 году за 88,6 млн гривен, а квартира в Британии обошлась более чем 42 млн грн.

Однако в сведениях за 2017 год дом в Италии не значится. Кроме того, супруги задекларировали пять объектов незаконченного строительства — гостиничных номеров в Грузии.

Также чета Зеленских является конечным бенефециаром ООО «Киноквартал», ООО «Студия квартал 95», ООО «Зелари Фиш», «Aldorante Limited» -зарегистрирована на Кипре, «Vilhar Holdings Limited» — зарегистрирована на Кипре, «Film Heritage inc» — зарегистрирована в Белизе, «San Tommaso SRL» — зарегистрирована в Италии. Из списка компаний исчезла «Megiritano Ventures Ltd», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, которая значилась в декларации о доходах 2017 года.

Кроме того, у супругов есть по несколько дорогих часов от знаменитых брендов Roleх, Piaget, Bovet, BREGUET, Tag Heuer; автомобили — Land Rover, и Mercedes-Benz. В прошлом году у жены Владимира Зеленского был еще и BMW.

Новый президент задекларировал 3 изобретения, 3 полезные модели и более 30 торговых марок или коммерческих наименований.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, президент, декларация, Зеленский
 
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