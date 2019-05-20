Порошенко уволил главу Администрации президента

20.05.2019 07:45

Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Райнина с должности главы администрации президента. Соответствующий указ обнародован на сайте президента.

«Освободить Райнина Игоря Львовича с должности главы Администрации президента Украины согласно поданному заявлению», — говорится в одном указе.

Райнин был назначен главой Администрации Президента 29 августа 2016 года, до этого он был главой Харьковской ОГА.

Источник: https://donpress.com