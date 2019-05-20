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Приметы и суеверия: святые покровители по дате рождения
У каждого человека есть не только ангел-хранитель, но и святой покровитель, которого можно определить по дате рождения. К святому можно обращаться с молитвами о помощи, чтобы получать поддержку свыше, пишут Подробности.
В прежние времена новорожденных детей называли по имени святого покровителя, ведь в церковном календаре указано множество святых, которых почитают ежедневно. Эта традиция есть и в современном мире, однако в погоне за модой детей все чаще называют необычными именами, не имеющими никакого отношения к православным святым. Тем не менее определить святого покровителя не составит труда.
22 декабря - 20 января.
В этот период рождаются люди, покровителями которых выступают Серафим Саровский и блаженный Сильвестр. К ним можно обращаться с молитвами о помощи и поддержке, ставить свечи в церквях и храмах перед их иконами.
21 января - 20 февраля.
Покровителями людей, чьи дни рождения приходятся на эти даты, выступают святые Кирилл и Афанасий. Верующие молятся им, прося о поддержке, а также приобретают именные иконы, чтобы всегда находиться под защитой Высших Сил.
21 февраля - 20 марта.
Эти даты напрямую связаны с преподобными Алексеем и Милентием Антиохским. Они встают на защиту тех, кто родился в эти даты, и оберегают своих подопечных от любых невзгод.
21 марта - 20 апреля.
Люди, рожденные в это время, могут рассчитывать на помощь и покровительство Георгия Исповедника, Иннокентия Иркутского и святого Софрония. Святые обязательно придут на помощь и откликнутся на искренние молитвы.
21 апреля - 20 мая.
Люди, рожденные в этот период, могут рассчитывать на неусыпное покровительство Иоанна Богослова и святой Тамары. Молитвы этим покровителям обязательно помогут достичь успехов в жизни и обойти неприятности стороной.
21 мая - 21 июня.
Эти даты "привязаны" к святым Алексею Московскому и Константину. Иконы святых приобретаются на момент крещения младенцев или после их рождения, чтобы оградить их от невзгод, болезней и помочь вырасти добрыми и праведными людьми.
22 июня - 22 июля.
Людям, рожденным в этот период, на помощь придет святой Кирилл. Обращенные к нему просьбы обязательно будут услышаны, если не содержат корысти и злых умыслов. Святой покровитель помогает на всех этапах жизни, присматривая за теми, кто находится в опасности.
23 июля - 23 августа.
Летними покровителями рожденных в эти даты становятся Илья Пророк и Николай Угодник. Они оберегают людей, внимая их молитвам. Священнослужители рекомендуют приобретать иконы покровителей в домашний иконостас, чтобы всегда иметь возможность помолиться и попросить о помощи.
24 августа - 23 сентября.
Людей, родившихся в эти даты, оберегают святые Иоанн, Александра и Павел. Их также можно просить о помощи в любой момент, а также делиться с покровителями своими успехами и достижениями.
24 сентября - 23 октября.
Для рожденных осенью святым покровителем выступает Сергий Радонежский. Он является примером послушания, усердия и благочестия. К нему можно обратиться с молитвой в самых разных жизненных ситуациях.
24 октября - 22 ноября.
Святой Павел защищает людей, рожденных в эти числа осени. Его поддержка неоценима для тех, кто верует в Господа, ведь покровитель неустанно защищает всех, кому нужна помощь в сложную минуту жизни.
23 ноября - 21 декабря.
В это время рождаются люди, покровителями которых выступают Николай Угодник и святая Варвара. Святые помогают и поддерживают людей на протяжении всей жизни, откликаясь на просьбы о помощи и ограждая своих подопечных от неприятностей и злых людей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, дата, религия, День рождения, приметы, святая, суеверие
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