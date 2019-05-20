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Штурм Верховной Рады: партия Зеленского показала рекордные цифры
После выборов в Верховную Раду осенью проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа – За жизнь», Блок Петра Порошенко, «Батьківщина», «Сила и честь» и «Гражданская позиция», пишет Политека.
Об этом свидетельствуют опросы Социологической группы «Рейтинг», Центра «Социальный мониторинг» и Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, которые были опубликованы 16 мая.
79,2% всех опрошенных заявили о намерении голосовать на парламентских выборах, если бы они проходили в ближайшее воскресенье.
Результаты распределились следующим образом:
за партию «Слуга народа» новоизбранного президента Владимира Зеленского готовы проголосовать 39,9% тех, кто намерен участвовать в выборах и определился;
за «Оппозиционную платформу – За жизнь» нардепов Юрия Бойко и Вадима Рабиновича – 10,9%;
за Блок Петра Порошенко «Солидарность» – 10,6%;
за партию «Батьківщина» Юлии Тимошенко – 9,1%;
за партию «Сила и честь» экс-главы Службы безопасности Украины, бывшего начальника Главного управления военной разведки Минобороны Игоря Смешко – 5,1%;
за партию «Гражданская позиция» экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко – 5%.
Другие политсилы не набирают необходимых 5% голосов.
Опрос проводился с 30 апреля по 10 мая 2019 года в 24 областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3 тыс. респондентов методом личного интервью. Стандартные отклонения при достоверных 95% и соотношении переменных от 0,1:0,9 до 0,5:0,5 составляют 1,10–1,83%.
Очередные парламентские выборы в Украине должны состояться 27 октября.
Отметим, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий после заявления «Народного фронта» о выходе из коалиции призвал депутатов начать консультации по созданию новой коалиции. Согласно законодательству, после объявления об отсутствии коалиции фракции могут в течение 30 дней договориться о создании новой. В случае, если она не будет создана, президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но роспуск парламента запрещен за полгода до очередных выборов в Раду.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Зеленский
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