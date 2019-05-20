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Зеленский на инаугурации экстренно обратился к Путину: «Не мы начали войну, но…»
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, на что готов пойди ради возвращения мира на Донбасс
Об этом он заявил, выступая на трибуне Верховной Рады, провозглашая свое первое слово в качестве президента Украины.
В частности, Владимир Зеленский, рассказывая о войне на Донбассе, перешел на русский язык, сделав, тем самым, своеобразное обращение к президенту страны-агрессора Владимира Путина.
Владимир Зеленский заявил, что первейшая задача Украины — прекращение огня на Донбассе.
«Наша первейшая задача – прекращение огня на Донбассе. Меня часто спрашивали: «А на что вы готовы ради прекращения огня?» Странный вопрос. А на что готовы вы, украинцы, ради жизни близких вам людей? На что? Могу заверить: ради того, чтобы наши герои больше не гибли я готов на все. Я точно не боюсь принимать сложные решения. Я готов терять свою популярность, свои рейтинги. И если будет надо – я без колебаний готов потерять свою должность, чтобы только наступил мир», – отметил с трибуны Парламента президент.
«История несправедлива: не мы начали эту войну. Не мы, но нам эту войну заканчивать. И мы готовы к диалогу, но. Я уверен, что первым шагом для начала этого диалога станет возвращение всех украинских военнопленных», — обратился Зеленский к стране-агрессору.
Следующим вызовом для страны глава государства Владимир Зеленский назвал возвращение утраченных территорий.
«Честно говорю, мне кажется, что это формулировка не совсем корректна, ибо невозможно потерять то, что и так наше по праву», – подытожил Зеленский.
Ранее мы сообщали о том, что Владимир Зеленский официально вступил в должность президента Украины. Это произошло во время сегодняшней торжественной церемонии инаугурации, которая стартовала в 10:00 в Киеве.
На заседании также присутствовали топ-чиновники Украины: председатель ЦИК, председатель Конституционного суда и ряд других официальных лиц, среди которых много иностранных гостей.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Путин, война, инаугурация, Зеленский
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