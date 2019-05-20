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Зеленский объявил институциональную войну, которая будет намного жестче, чем та, что была между Ющенко и Тимошенко, – политолог

20.05.2019 15:30
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Зеленский объявил институциональную войну, которая будет намного жестче, чем та, что была между Ющенко и Тимошенко, – политолог

Владимир Зеленский только лишь принял присягу, а уже сделал две огромные ошибки. Первую, грубо нарушил законы и Конституцию в той части, где выписано право президента на роспуск Рады и процедура этого акта. Вторую – он пошел на жесткую конфронтацию со всеми ветвями власти. Он объявил институциональную войну, которая будет намного жестче, чем та, что была между Ющенко и Тимошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политолог Тарас Черновил.

По словам политолога, тем не менее, сегодня больше всего поразил не сам Зеленский, а Верховнай Рада. Вместо того, что сделало большинство в Верховной Раде в 2007 году, тогда Ющенко, не имея конституционных оснований, тоже попытался распустить Раду, сейчас нардепы мгновенно вздулись. Все говорят, что президент распустил Раду, а они, видите ли, готовы к выборам. «Будь вы хоть трижды готовы, это не имеет значения. Никто никого не распустил. Зеленский то заявил, а после того предстоит четко выписана в законе процедура», – отметил политолог. 

Он отмечает, согласно этой процедуре, можно поставить мальчика на место и показать ему, что существует Конституция, а если гарант ее не читал, то Рада может выполнить роль стража Конституции и заблокировать незаконный указ. Но все происходит совершенно иначе. Они уже вроде сдались, потому что большинство просчитали, что им, видите ли, выборы могут быть выгодными именно сейчас. Тарас Черновил допускает, что, если внеочередные выборы таки будут проведены, то они могут стать последними. Реванш тогда будет идти уже полным ходом. Читайте также – Коломойского или купили, или взяли на крючок.



Теги: Донбасс, парламент, президент, война, Зеленский
 
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