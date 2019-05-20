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Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и анонсировал досрочные выборы

20.05.2019 11:33
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Зеленский объявил о роспуске Верховной Рады и анонсировал досрочные выборы

Президент Украины Владимир Зеленский с трибуны парламента объявил о роспуске Верховной Рады, передает УНН.

Сразу после присяги, получив официальный статус Президента Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске парламента.

Ранее сообщалось, что первым указом нового президента станет роспуск парламента.

А следующим решением, вероятно, Зеленский назначит внеочередные выборы в ВР на 14 июля.

После этого, уже в статусе Президента Украины Владимир Зеленский, должен принять участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и в церемонии поднятия Государственного Флага Украины в Мариинском дворце. А потом вместе с женой поздравить представителей иностранных делегации. Далее торжественный прием и двусторонние встречи с представителями других государств.



Теги: Донбасс, президент, Верховная Рада, Зеленский
 
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