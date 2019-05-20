«Зеленский с женой будут…»: раскрыты неожиданные детали инаугурации президента

20.05.2019 07:23

После официальной церемонии инаугурации 20 мая Владимир Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с главами зарубежных делегаций

В пресс-службе новоизбранного президента обнародовали программу мероприятий, в которых он примет участие 20 мая после своей инаугурации.

Согласно с представленной программой, в понедельник в 10 утра Зеленский примет участие в Торжественном заседании Верховной рады Украины по случаю принесения присяги президентом Украины украинскому народу.

С 11:05 до 11:20 новый глава государства будет принимать участие в церемонии представления командующих видами Вооруженных сил Украины и в церемонии поднятия Государственного флага Украины в Мариинском дворце.

С 11:20 до 11:50 Владимир Зеленский со своей супругой Еленой Зеленской будут приветствовать глав иностранных делегаций в Мариинском дворце.

Затем до 13:00 новый президент будет принимать глав иностранных делегаций по случаю вступления на должность президента Украины.

С 14:30 до 17:00 Зеленский будет проводить двусторонние встречи с главами иностранных делегаций в Администрации президента Украины.

Ранее мы сообщали о том, что инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского существенно отклонится от традиционного сценария.

Госохрана приняла все «фишечки», которые предложила команда Зеленского.

Начальник Управления Госохраны Украины Валерий Гелетей сделал сенсационное заявление – инаугурация президента будет нетрадиционной, торжественное мероприятие пройдет не по существующему сценарию.

Валерий Гелетей отметил, что его подчиненные проведут все «на высоком и профессиональном уровне, но изменения (в порядке инаугурации, – ред.) есть, и эти изменения существенные».

Госохрана приняла во внимание, согласилась и проработала все те новые идеи, которые предложила команда недавно избранного президента. Все «фишечки» отвечают нормам безопасности.

Напомним, что инаугурация, которая пройдет 20 мая, состоит из трех этапов. Присяга и утверждение в украинском парламенте, встречи в Мариинском дворце с приглашенными гостями, а потом Зеленский сразу отправится в рабочий кабинет на Банковую.

Источник: https://politeka.net