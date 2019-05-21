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Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины

21.05.2019 15:37
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Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины

В ближайшие семь лет в Украине будут реализованы большие реформы, а в стране пройдет настоящая война с олигархами, заявил известный астролог Влад Росс, передает Главред.
"Страна действительно превратится из олигархической модели в социальную, где каждый из нас сможет чувствовать себя человеком. Будет процветать и воскресать средний бизнес, то есть будет все больше людей со среднем достатком. И, наконец, начнется тенденция возвращения наших людей из-за границы", - прогнозирует он.
Астролог добавил, что у Украины есть шанс превратиться в большую аэрокосмическую державу.
"У нас будут самолеты, а не только сельскохозяйственная отрасль, где и дальше наша страна может процветать.
Поэтому в ближайшие семь лет украинская политика обновится. Практически все, кто раньше занимал видные и важные посты в парламенте по 20 лет - все они уйдут", - резюмировал Росс.



Теги: Украина, Донбасс, прогноз, будущее, астролог
 
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