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Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак

21.05.2019 14:48
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Инаугурация Зеленского: назван самый плохой знак

Из четырех "знаков", которые были замечены во время инаугурации президента Украины Владимира Зеленского, один является по-настоящему настораживающим: "Этот знак самый настораживающий. Он говорит о том, что есть силы, которые могут пойти на все, чтобы его остановить, вплоть до физического устранения". Об этом "Обозревателю" рассказала астролог Эфа Форина.
Тот факт, что во время зачитывания списка почетных гостей Зеленский стоял у закрытой двери, переминаясь с ноги на ногу, она назвала "недоработкой протокола". Кроме того, имела места "внутренняя нерешительность". "Мы видели, что он очень нервничал, и это неудивительно. Ведь теперь ему надо стараться соответствовать не тому образу, который все видели на экране, а реальной роли президента", - добавила астролог. Тот факт, что к присяге Зеленского привели две женщины – глава ЦИК и глава Конституционного суда – Эфа Форина расценила как позитивный знак. "Давайте не забывать, что Владимир Зеленский – еврей, а для евреев мама – это хороший знак. Я бы расценивала это как двойственный знак покровительства". Тот факт, что печать президента, которую Зеленский взял в руки, оказалась перевернутой, астролог интерпретировала так: "С его приходом у нас меняется всё. Его инаугурационная речь была полна призывов. Начиналась она с пересказа того, что ему сказал ребенок – "все мы президенты". И уже со вчерашнего дня я вижу, как на людях отпечаталась эта фраза. Президент у нас один, каждый не может быть президентом. Всё стало с ног на голову". И наконец тот факт, что удостоверение президента упало, Эфа Форина расценила как самый плохой знак. "Когда он говорил: "Я прошу, чтобы у вас в кабинетах не висело мое фото", летит удостоверение – я вижу в этом знак, и он не очень хороший. Здесь мы видим двойственность. Либо он всё сметет на своем пути и выстроит ту концепцию, с которой он пришел, либо ему не дадут это сделать". "Этот знак самый настораживающий. Он говорит о том, что есть силы, которые могут пойти на всё, чтобы его остановить, вплоть до физического устранения", - резюмировала астролог.



Теги: Донбасс, инаугурация, астролог, Зеленский
 
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