Гайдай рассказал о новой избирательной системе: «лучшая реформа Зеленского»

22.05.2019 18:30

Владимир Зеленский должен дать людям возможность постоянно участвовать в принятии решений

Об этом в видео-интервью Politeka рассказал политтехнолог Сергей Гайдай.

По его словам, Зеленский должен создать в Украине принципиально другую систему. Технически, сегодня можно отойти от той системы, которая сейчас существует — это система очень архаична, она покрывает страну избирательными участками и тоннами бумаг. Это при том, что можно все это делать просто используя смартфон.

«Я бы лично на месте Зеленского взял опыт, который уже есть в Украине. Он здесь такой, которого даже во всем мире еще поискать. Есть команда людей, которая делала банкинг, который существует только в виртуальном мире. Вот взять этих ребят и сказать, что нужно создать виртуальный ЦИК», — говорит Гайдай.

Если Зеленский предложит столь кардинально новаторскую реформу избирательной системы, это будет давать ему возможности узнавать у широких масс их мнение, считает политтехнолог. И стоит это очень недорого.

«Это должен быть просто клик, который человек ставит в своем личном кабинете гражданина. Это дает очень много преференций, которые дадут возможность строить новое государство. Это изменит цену голоса. Не того, который покупают, а качество голоса», — объясняет Гайдай.

Напомним, ранее Сергей Гайдай рассказал о том, что проигрыш Петра Порошенко и победа такого кандидата, как Владимир Зеленский даже не рассматривались российскими властями, как что-то вероятное. В РФ считали, что имея такую ​​власть и будучи президентом, Порошенко не допустит несистемного игрока при каких обстоятельствах.

«Путин меряет по себе — чтобы он бы сделал в такой ситуации. А в такой ситуации за Путина была бы невозможной даже регистрация такого кандидата, как Зеленский. То есть, Путин снова понял, что он чего-то не знает об Украине.

Он не знает, как живет политически конкурентная среда в Украине и при таких условиях актер может победить самого влиятельного и сильного игрока в стране», — говорит Гайдай.

Также, политтехнолог отметил, что РФ готовилась к взаимодействию с совсем другой Украиной — слабой и привычной. Российские власти были уверены, что постепенно придет к тому, что Украина так или иначе подчинится тем условиям, которые продиктует Кремль.

Источник: https://politeka.net