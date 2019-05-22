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Кабмин утвердил новую редакцию украинского правописания
Кабинет министров утвердил новую редакцию украинского правописания. Соответствующее постановление принято в среду, 22 мая, на заседании правительства, сообщает Укринформ.
Документ приняли "с целью обеспечения конституционных положений о государственном статусе украинского языка и унификации применения норм правописания".
Изменения внести предложило Министерство образования и науки и Национальная академия наук Украины. Разработала их Украинская национальная комиссия по вопросам правописания.
Как отмечается в пояснительной записке к документу, новая редакция правописания разработана на основе украинского правописания с учетом новейших языковых явлений, получивших распространение в различных сферах общественной, научной и культурной жизни.
Ранее сообщалось, что языковой закон ужесточил квоты на радио и ТВ. Квоту украинского языка на радио и телевидении поднимут с 75% до 90%. Эта норма начнет работать через пять лет.
Напомним, 25 апреля Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца – с 28 февраля. Всего народные депутаты подали к законопроекту 2082 поправки.
15 мая действующий президент Петр Порошенко подписал языковой закон. Накануне документ был подписан спикером Верховной Рады Андреем Парубием.
Закон предусматривает штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка, однако нормы об административной ответственности начнут действовать через три года.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, украинский язык, Кабмин
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