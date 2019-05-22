Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины

22.05.2019 15:30

Миссия МВФ отказалась работать в Украине и возвращается в ближайшие дни в Вашингтон. Вопрос выделения следующего транша в размере 1.3 млрд долларов завис в воздухе. Официальная причина – роспуск парламента. Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на политического эксперт Виктора Тарана.



Он рассказывает, что есть и неофициальные причины. Они более прагматичные. Игнорирование Зеленским сигналов из Вашингтона, по токсичности отдельных членов команды-Зе. Вероятное возвращение в течение следующих нескольких месяцев более 2 млрд долларов из госбюджета Коломойскому за «ПриватБанк», что приведет к коллапсу финансовой системы страны. Конфротация Зе с правительством и отставка премьера. Заявление в инаугурационной речи Зе о высоких тарифах, которые он собирается отменять.