Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины

22.05.2019 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Миссия МВФ не видит оснований для представления очередного транша: названы основные причины

Миссия МВФ отказалась работать в Украине и возвращается в ближайшие дни в Вашингтон. Вопрос выделения следующего транша в размере 1.3 млрд долларов завис в воздухе. Официальная причина – роспуск парламента. Об этом информирует replyua.net, со ссылкой на политического эксперт Виктора Тарана. 

Он рассказывает, что есть и неофициальные причины. Они более прагматичные. Игнорирование Зеленским сигналов из Вашингтона, по токсичности отдельных членов команды-Зе. Вероятное возвращение в течение следующих нескольких месяцев более 2 млрд долларов из госбюджета Коломойскому за «ПриватБанк», что приведет к коллапсу финансовой системы страны. Конфротация Зе с правительством и отставка премьера. Заявление в инаугурационной речи Зе о высоких тарифах, которые он собирается отменять.



Теги: Донбасс, МВФ, транш, Зеленский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх