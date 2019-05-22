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Новый глава АПУ прокомментировал возможность снижения тарифов в Украине

22.05.2019 08:30
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Новый глава АПУ прокомментировал возможность снижения тарифов в Украине

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского обсуждает возможности снижения тарифов на газ для населения. Об этом заявил глава Администрации резидента Андрей Богдан.

Так, глава АПУ отметил:

«Мы рассматриваем различные пути снижения цены на газ. Но эти решения мы можем принимать после консультации с международными партнерами, потому что зависимость Украины, к сожалению, от прошлой власти, от их решений, очень большая зависимость от МВФ и других международных организаций».

Богдан уточнил, что сейчас Украина вынуждена согласовывать решения с МВФ, иначе, рискует получить негативные последствия в кредитной и финансовой политике.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, цена, газ, тариф
 
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