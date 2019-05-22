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САП открыла уголовное дело против Порошенко
Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное производство по фактам возможной преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» и Фонда государственного имущества Украины, которые по их данным координировались экс-президентом Украины Петром Порошенко и народным депутатом Игорем Кононенко. Об этом сообщают в пресс-службы САП.
Как стало известно, что соответствующие сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований на основании заявлений экс-нардепа Дмитрия Крючкова, подозреваемого в хищении средств «Запорожьеоблэнерго». В САП отметили:
«В заявлении отмечается, что должностные лица и члены наблюдательного совета ПАО „Центрэнерго“, совместно с должностными лицами ФГИУ и рядом должностных лиц органов государственной власти, используя свои служебные полномочия и статус, распределили ключевые должности в органах правления и наблюдательного совета ПАО „Центрэнерго“ с целью хищения средств общества, контрольный пакет акций которого принадлежит государству. Вместе с тем, как утверждает заявитель, совместные действия указанной группы лиц координировались народным депутатом Украины Кононенко И.В. и бывшим президентом Украины».
Отмечается, что результатом преступных действий является реализация схемы завладения имуществом ПАО «Центрэнерго» путем утверждения результатов конкурса по приватизации принадлежащего государству пакета акций общества. В то же время средства в сумме более 6 млрд. грн., которые должны получены от такого отчуждения, предварительно незаконно выведены из ПАО «Центрэнерго» и конвертированы через подконтрольные субъекты хозяйствования в течение 2016−2018 годов. На данный момент досудебное расследование начато по ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Кроме того, в САП открыли еще три производства по заявлениям Крючкова — злоупотребление служебным положением должностными лицами ОАО «Черкассыоблэнерго» и ОАО «Азот», по преступной деятельности должностных лиц ПАО «Центрэнерго» при закупке угля, хищение имущества и денег ЧАО «Нижнеднестровская ГЭС» и «Укргидроэнерго».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, уголовное дело, Порошенко
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