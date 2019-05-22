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Субсидия в Украине: названы категории, рискующие потерять пособие
С мая для украинцев, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг, началось переоформление госпомощи на летний (не отопительный) сезон, который продлится до 1 октября. Об этом сообщает telegraf.com.ua.
Как разъяснило Министерство социальной политики, субсидию переназначат тем, у кого нет долгов по состоянию на 1 мая, остальным придется сперва погасить либо реструктуризировать (рассрочить) недоимку.
Как начисляют
В профильном департаменте Минсоцполитики нам уточнили: если субсидиант получил в марте и апреле субсидию наличными, не имеет долгов по оплате комуслуг за февраль и март, уровень доходов и состав его семьи не изменился (никто не родился, не умер, не въехал и не выехал из жилья), то такому человеку госпомощь переназначат автоматически и выдадут ее, как и раньше, наличными: на пенсионную карточку, для непенсионеров — через Ощадбанк или через «Укрпочту». Если, конечно, госпомощь им положена на неотопительный сезон, когда суммы в платежках существенно меньше, чем в отопсезон.
Тем, у кого есть изменения в доходах или составе семьи, но нет долгов, а также внутренне перемещенным лицам (беженцам из Донбасса и Крыма), надо обратиться с заявлением в подразделение Минсоцполитики по месту регистрации (прописки). Это необходимо для корректного расчета суммы госпомощи, чтобы субсидиант не потерял своего либо не возвращал потом излишне начисленное.
А вот имеющие долг более 340 грн субсидию автоматически не получат — только после обращения в подразделение Минсоцполитики и погашения либо реструктуризации (рассрочки) долгов. После чего таким людям назначат госпомощь, если она положена, но выдадут уже в безналичной форме на сезон, как «не оправдавшим доверия». То есть они не смогут воспользоваться сэкономленными деньгами.
Как готовятся
Как сообщил Владимир Гройсман, субсидиантов-должников, получивших наличку, насчитывается 15-25%, в зависимости от региона. Теперь, с мая, часть суммы за комуслуги, которую оплачивает госбюджет, будет поступать на счет такого получателя в Ощадбанк и автоматически списываться с него, а субсидиант должен будет оплачивать свою часть. В случае накопления долгов более чем за месяц выплату госпомощи приостановят.
Для тех, кто обратился за субсидией после 1 января 2019 г. (таких около 100 тыс. семей, или 3% от общего количества получателей), ничего не изменится — до 1 октября они будут получать госпомощь в безналичной форме на счет в Ощадбанке и оплачивать свою часть сумм в платежках.
Министр соцполитики Андрей Рева 11 мая провел совещание, на котором поставил перед подчиненными три главные задачи: как можно быстрее переназначить субсидии тем, кому они положены «автоматом», ускорить прием и обработку заявлений от тех, кому субсидии надо переоформить, устранить недочеты в механизме перечисления денег от государства субсидиантам и поставщикам комуслуг.
Как проверяют
С 1 октября 2019 г. все субсидии по комуслугам должны выдавать исключительно наличкой, поэтому власти ужесточат проверки доходов получателей. В 2018 г. была организована совместная верификация (проверка) Минсоцполитики и Минфином их доходов в автоматическом режиме, которая показала свою эффективность: субсидиантов стало в 2,3 раза меньше, чем было в 2017-м, — осталось 3 млн домохозяйств, а было 7 млн.
По информации замминистра финансов Юрия Джигира, удалось сэкономить для госбюджета 6 млрд грн, или более 10% выделенных на субсидии средств. При этом многие получавшие субсидии сами отказались их продлевать, опасаясь выявления их скрытых доходов. Прежде всего, это касается семей, в которых есть трудовые мигранты, которые в Украине числятся безработными, а на самом деле работают за границей.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, субсидия, пособие, коммунальные услуги
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