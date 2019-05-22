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У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”
МОЗ на чолі з Уляною Супрун заборонив вводити українцям ряд препаратів
Про це повідомив український журналіст Олександр Дубінський. Він прокоментував рішення Міністерства охорони здоров’я не робити пацієнтам уколи.
Напередодні міністерство охорони здоров’я на чолі з покинула Україну Уляною Супрун оголосило скандальне нововведення. Співробітники відомства закликали лікарів не призначати українським пацієнтам лікування уколами, якщо можна замінити їх таблетками. Чиновники посилаються на рекомендацію Всесвітньої організації охорони здоров’я. Нібито, медики часто зловживають ін’єкціями, а люди отримують травми після проколів медичними голками. У МОЗ підкреслили: неважливо, яким способом діюча речовина потрапить в кров пацієнта.
“Уявіть, якими дебілами вони нас вважають. У принципі, якщо існують в країні люди, які підтримують міністра охорони здоров’я за те, що вона дозволяє їм дивитися на зварювання … Я вважаю, що і таблетки потрібно скасувати. Як можна порівнювати надходження пероральним шляхом таблетки, її розчинення, проникнення через шлунково-кишковий тракт, кров, поширення, з уколом, який проникає в кровоносну і відразу поширюється по організму, по швидкості. Так ніякої різниці немає. Так, для дебілів абсолютно ніякої. Ну, а якщо дебілів мно го, то, в принципі, і таблетки можна скасувати, тому що вони все одно помруть, не розуміючи, що таке лікування “, – обурився Олександр Дубинський.
Журналіст також вказав на колосальну різницю між українськими та європейськими таблетками. Як він зазначив, у порівнянні з зарубіжними аналогами вітчизняні засоби – “просто крохмаль”. При цьому пацієнти змушені купувати ліки за європейськими цінами, а іноді і дорожче.
“Керівництво міністерства охорони здоров’я взагалі ніякого відношення до здоров’я не має. Воно має відношення тільки до корупції на держзакупівлі, просуванню правильних фірм по забезпеченню поставок в Україну потрібних препаратів. І тому, що вони посокращалі лікарів. Вони ж порізали койко-місця і вони ж ввели цю саму телемедицину, коли ви виїжджаєте трохи за Київ, а там ніякого сигналу немає”, – підсумував Олександр Дубинський.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, здоровье, здравоохранение, запрет, укол, Ульяна Супрун
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