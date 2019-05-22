- "В блаженном идиотизме": Коломойский перепугал украинцев тарифным прогнозом18:18
- Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России17:53
- Зеленский жестко прокомментировал решение Трибунала ООН по морякам и послал сигнал Кремлю17:10
- Украинцев ждет повышение тарифов на 40%, - Рабинович16:54
- САП вызовет Порошенко на допрос16:31
- «Цинизм высшей пробы»: депутаты подготовили очередную подлость Зеленскому15:34
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
- Дожди и грозы: синоптики уточнили прогноз на выходные дни12:55
- Супрун рассказала о том, что прием витаминов можно заменить пивом12:28
Украинцев обяжут получать ID-карточки - готов законопроект Кабмина
Правительство выступает с инициативой ограничения срока действия паспортов-книжечек. Украинцев хотят обязать к получению новых биометрических документов в виде пластиковой ID-карты. Такие нормы содержит проект закона №10311, текст которого 21 мая появился на сайте ВРУ. Документ внес премьер-министр Владимир Гройсман.
Законопроект ограничивает срок действия бумажных паспортов для молодых людей, достигших 25-летнего возраста. Если за закон проголосуют в Раде, то 25-летним не будут вклеивать новое фото в бумажный паспорт. И, независимо от их желания, обменяют документ на пластик. Подобная норма предусмотрена и для граждан, которым предстоит вклеивать фото в 45 лет. С тем лишь исключением, что люди, не сменившие снимок в паспорте в 25 лет, не смогут “продлить” срок жизни старого документа до 45 лет – им заменят его сразу же.
А вот гражданам старше 45-лет никаких дополнительных действий совершать не придется – за их паспортами-книжечками правительство предлагает закрепить пожизненный статус. Разумеется, при условии, что на момент вступления закона в силу им исполнилось 45 лет, и они своевременно вклеили фото в документ.
Кабмин свои инициативы объясняет необходимостью приведения законодательства в соответствие с действующими нормами, а также настаивает, что полный переход на биометрические документы будет способствовать повышению уровня безопасности в стране. Поскольку подделать пластиковые паспорта с чипом куда сложнее, чем обычные. Напомним, ранее МОН посоветовало школьникам для регистрации на ВНО и поступления в вуз заблаговременно позаботиться об оформлении ID-карточки.
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Украина, Донбасс, паспорт, ID-карта, Кабмин
- Паспорта-«книжки» закончились: украинцев переводят на ID-карточки
- Новые паспорта с 1 ноября: кто сможет получить и будут ли действовать старые
- Украинцам разрешили менять паспорта-книжки на ID-карту по желанию
- Декоммунизация: нужно ли украинцам менять паспорта?
- В соцсетях смеются над жалобами боевиков "ДНР", у которых при обмене пленными забрали паспорта Украины
- Стало известно, сколько украинцев получили гражданство РФ за последние три года
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске16:14
- "ДНР" спасет Украину": российский режиссер призвал Зеленского к перевороту14:47
- Поселки под Мариуполем попали под обстрелы14:39
- Ситуация на блокпостах в ОРДО: везде очереди небольшие, на КПВВ «Новотроицкое» — движение медленное 14:03
- Удивительно, что вообще ездят: В Донецке трамвай сошел с рельсов13:37
- Спецназовец РФ неонацист Чолханов "наехал" на Путина из-за Донбасса: "Мы вам верили, а теперь нас убивают"12:12
- Боевики «ДНР» запрещают наблюдателям СММ ОБСЕ в проезд в населенные пункты11:48
- Донбасс содрогается от тяжелых боев, по всему фронту гремит артиллерия врага - ВСУ мстят за погибшего воина11:09
- Глава Генштаба ВСУ объяснил, когда Россия может вторгнуться на Донбасс 10:29
- В зоне ООС 17 обстрелов за сутки: погиб боец ВСУ10:08
- "В блаженном идиотизме": Коломойский перепугал украинцев тарифным прогнозом18:18
- Москва нервно отреагировала на решение Морского трибунала по России17:53
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- Зеленский жестко прокомментировал решение Трибунала ООН по морякам и послал сигнал Кремлю17:10
- Украинцев ждет повышение тарифов на 40%, - Рабинович16:54
- САП вызовет Порошенко на допрос16:31
- «Это не слухи, это правда»: Гиркин признался, что казнил людей в Славянске16:14
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- «Цинизм высшей пробы»: депутаты подготовили очередную подлость Зеленскому15:34
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Смертельная опасность: ученые сделали новое заявление о фруктовых соках17:29
- «Забирать у коррупционеров и отдавать бедным»: правительство объявило неожиданное решение15:50
- Плывем по течению: Украине указали на серьезные ошибки в войне против России15:17
- Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»13:13
- Российские солдаты описали, как воюют с Украиной22:10
- Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии18:04
- Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом14:33
- Тимошенко считает, что Зеленский ошибается по поводу референдума: подробности 14:00
- Будет хаос – это достаточно реалистичный сценарий на следующий год или два, - эксперт13:46
- Всемирный банк озвучил тревожный для Украины прогноз13:29
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- В "ЛНР" прогремел смертельный взрыв: есть жертвы – первые подробности
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись
- Оккупанты издали шокирующий указ в "ДНР": под ударом оказались школьники, родители клянут боевиков
- Стали известны обстоятельства пленения 8-ми бойцов ВСУ в районе Новотроицкого
- Путин выдвинул Украине три циничных условия
- Главари "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник готовят экстренное заявление к Зеленскому
- Порошенко прокомментировал роспуск Рады