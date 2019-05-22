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Вакарчук пошел на хитрость ради участия в выборах: раскрыта неожиданная схема
Новой партии Святослава Вакарчука пришлось использовать нестандартный метод для того, чтобы ее успели зарегистрировать до назначения досрочных выборов в Верховную Раду
21 мая партия лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука «Голос» получила документы о перерегистрации от Министерства юстиции. Об этом сообщается на странице политической силы в Facebook.
Как выяснилось, Вакарчук и его команда опасались, что не успеют зарегистрировать новую партию, поэтому решили использовать уже зарегистрированную политическую силу.
«Мы понимали, что времени у нас будет немного и мы можем не успеть самостоятельно зарегистрировать свою партию. Поэтому наши партнеры с малого и среднего бизнеса позволили нам использовать свою партию, которую они зарегистрировали в 2015 году, чтобы идти на местные выборы. Мы перерегистрировали ее в партию «Голос» и идем на выборы», — рассказала руководитель штаба партии Юлия Клименко.
Кроме того, в партии призвали всех желающих присоединяться к их деятельности.
Напомним, ранее стало известно, какие партии могут попасть в Верховную Раду по итогам парламентских выборов.
Об этом говорится в итогах соцопроса, который совместно проводили центр «Социальный мониторинг», Украинский институт социальных исследований имени Яременко и Социологическая группа Рейтинг.
В частности, эксперты утверждают, что по итогам парламентской кампании в Верховную Раду пройдут четыре партии.
Речь идет о «Слуге народа», «Оппозиционной платформе — За життя», «Блоке Петра Порошенка Солидарность» и ВО «Батькивщине». Согласно результатов соцопроса, все эти партии преодолеют барьер на уровне 5%.
Что касается фронтмена группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука, который недавно объявил о создании своей партии «Голос», то ему украинцы категорически не доверяют. Новоиспеченный политик, который на парламентских выборах хочет отобрать голоса на электоральном поле новоизбранного президента Владимира Зеленского, не сможет набрать даже 1%.
Отмечается, что за партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы отдать свои голоса 29,5% украинцев, ОПЗЖ может получить 8,1%, БПП — 7,8%, «Батьківщина» — 6,7%.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, выборы, Вакарчук, Верховная Рада
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