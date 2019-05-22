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Зеленский анонсировал масштабную встречу с МВФ: названа судьбоносная дата
Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу с Международным валютным фондом
Об этом говорится на сайте президента.
«Президент Украины Владимир Зеленский проведет встречу с миссией Международного валютного фонда, которая находится в Киеве. Встреча состоится на следующей неделе, как и было запланировано», — говорится в сообщении.
Более того, у Зеленского также сообщили, что сейчас встречи с представителями МВФ проводят украинские чиновники.
Как сообщалось ранее, на сегодняшний день Украине «не удастся выжить» без сотрудничества МВФ, поскольку оно поддерживает финансовую стабильность страны. Об этом сообщил экономист Олег Устенко.
«1. Сейчас без МВФ выжить не удастся. 2. Без МВФ поддерживать финансовую стабильность можно только очень ограниченный период времени – имеющиеся долги нуждаются в обслуживании, а бедная жизнь, но все же «не по-карману» заставляет продолжать делать новые долги. 3. Текущая программа с МВФ достаточно простая и скоро заканчивающаяся», — отметил он.
Также Устенко подчеркнул, что выполнение программы МВФ «выбивается из графика» из-за ситуации с антикоррупционными органами и законодательством. Однако, по его мнению, есть несколько выходов из данной ситуации.
«Первый — пытаться договориться в рамках текущей программы с внесением соответствующих правок в план сотрудничества. Второй – ждать формирования нового правительства и уже после выборов открывать новую программу. Третий «лирический» вариант – обеспечение стабильности за счет резкого притока инвестиций работает в гораздо более длительной перспективе и для его осуществления прямо сейчас нет времени», — подчеркнул он.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, МВФ, встреча, Зеленский
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