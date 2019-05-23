- Западная пресса о Зеленском22:43
- Признают банкротом: у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы – подробности 21:36
- «Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня21:15
- В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД20:40
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Главные мифы о языковом законе: чем пугают и как будет на самом деле19:46
- Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»19:30
- Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов19:10
- Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы18:51
46% голосов за сутки: на сайте президента появилась петиция за отставку Зеленского
На сайте президента зарегистрировали электронную петицию "За отставку президента Владимира Зеленского", за сутки она собрала более 46% необходимых голосов.
Автор петиции Максим Безрук отмечает, что голосование за Зеленского "в большинстве своем было протестным", и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73% избирателей, пишет УП.
"Ваша личность совсем не объединяет большинство украинцев. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров, однако теперь, после избрания и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. И первые ваши заявления и действия разочаровывают ваших избирателей, разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию", - говорится в тексте петиции.
"Создается недопустима ситуация, когда "слуга народа" не имеет моральных обязательств перед своим народом, сформированных в предвыборном процессе. Поэтому мы, народ Украины, требуем вашей немедленной отставки", - отмечает автор.
За одни сутки петиция собрала 11705 голосов.
Для того, чтобы ее рассмотрел президент, петиция должна собрать 25 тысяч голосов за 92 дня.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, президент, петиция, Зеленский
- Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов
- На сайте президента Украины прекратился прием электронных петиций
- Жители прифронтовой Марьинки обратились к Порошенко с жалобой на солдат ВСУ, которые заняли их дома
- Численность Верховной Рады может быть уменьшена - все зависит от Порошенко
- Жители Донецкой области просят президента открыть трассу "Донецк - Курахово"
- Страсти вокруг "Интера" продолжаются - на сайте президента зарегистрировали петицию о депортации еще одного работника телеканала
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы18:51
- «Съедают "серую зону"»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви14:25
- Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала14:02
- Путин выдвинул Украине три циничных условия08:00
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"07:12
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Западная пресса о Зеленском22:43
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Признают банкротом: у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы – подробности 21:36
- «Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня21:15
- В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД20:40
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Главные мифы о языковом законе: чем пугают и как будет на самом деле19:46
- Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»19:30
- Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов19:10
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона08:15
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись