Главные мифы о языковом законе: чем пугают и как будет на самом деле

23.05.2019 19:46

16 мая 2019 был официально опубликован закон о язык, его принятие было предусмотрено Конституцией еще в 1996 году, но произошло это только недавно. Главные пункты закона – он закрепляет статус украинского языка как единственного государственного, утверждает ее как язык межэтнического общения в пределах страны и определяет ее применение во всех сферах жизни страны. К чему обязывает закон?

Закон породил немало пересудов и страхов в ограничении прав. Этого опасаются люди, для которых украинский язык не является родным, - пишет "Сегодня".

Журналисты решили развенчать главные мифы вокруг скандального документа.

Миф №1: Потребуют прости экзамен при приеме на работу

Нет, не все, но многие. Екзаменуватимуть руководителей – от президента Украины до директора школы, детсада, а также госслужащих. Специалисты говорят, что те, кто занимает должность, переаттестация им не грозит. Для учителей, медиков, военных-контрактников, офицеров, полицейских и других силовиков необходим аттестат о полном общем среднем образовании, подтверждающий изучение украинского языка как учебного предмета.

Также будет создана специальная комиссия, которая атестуватиме работников.

Все остальные, которые, например, собираются работать в сфере обслуживания, должны владеть государственным языком, чтобы общаться с клиентами.

Миф №2: На улицах будут штрафовать за русский

За общение на русском языке, или любым другим в быту и общественных местах штрафовать конечно не будут. Нормы данного закона не распространяются на частную жизнь, включая проведение религиозных обрядов.

Кроме того, граждане могут звертатисяне украинской полиции, медиков, работников госучреждений и т.д., но отвечать им должны на государственном языке.

Миф №3: Все СМИ станут украиноязычными

Нет. Для печатных изданий возможно издание двумя и больше языками, но в каждой точке продажи должны предлагаться и русскоязычный экземпляр, и этот же номер газеты на украинском. Исключением являются газеты и журналы, издаваемые на языке коренных народов, а также зарубежные СМИ, которые издаются на английском или на языках стран ЕС. Для украинских ЗМІпередбачений переходный период в 30 месяцев, то есть в два с половиной года, для национальных СМИ, и 60 месяцев – для региональных. Национальные телеканалы обязаны с 2024 г вести 90% передач на украинском (сейчас 75%), местные – 80% (сейчас 60%).

Миф №4: Дети не смогут изучать в школе другой язык

Коренным народам Украины – это, согласно законам, украинцы, крымские татары, крымчаки, караимы и греки – гарантируется получение среднего образования на родном языке. Нацменьшинства могут учиться на родном языке в детсадах и начальных классах. Нацменьшинства из стран ЕС (венгры, румыны, молдаване, словаки и др.), которые начали обучение на родном языке до 1 сентября 2018 г продолжат на ней учиться до 1 сентября 2023 г.

Однако, что касается высшего образования и для обучения в колледжах, техникумах - здесь только государственным.

Миф №5: Все книги должны быть только украинскими

Издатели ежегодно обязаны печатать только 50% наименований украиноязычных книг, другие можно любой языке.

Миф №6: Новый президент может отменить закон

Глава государства не имеет права отменить закон, который уже вступил в силу. Президент только мог пропонуватиправки или наложить вето до подписания. Глава государства может предложить новый закон, а старый имеет право отменить только Верховная Рада.