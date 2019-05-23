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Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов
Сегодня стало известно, что электронная петиция «За отставку главы государства Владимира Зеленского» за двое суток набрала 25 тысяч голосов, которые необходимы для ее рассмотрения президентом Украины. Как пишет replyua.net, петиция была зарегистрирована 22 мая.
Автор документа Максим Безрук утверждает, что голосование за Владимира Зеленского «в большей степени носило протестный характер», и на самом деле гарант Конституции не имеет поддержки в 73 процента избирателей. В тексте петиции говорится: «Ваша личность совсем не объединяет большинство граждан Украины. Вы консолидировали протест, не давая конкретных обещаний и политических ориентиров. Но теперь, после избрания вас президентом и инаугурации, вы не можете не иметь конкретного пути. Ваши первые заявления и действия полностью разочаровали избирателей, они разбивают эту временную ситуативную народную консолидацию».
Также автор подчеркнул: «Создается недопустимая ситуация, когда «слуга народа» не имеет моральных обязательств перед украинцами, сформированных в предвыборном процессе. Как следствие мы, украинцы, немедленно требуем, чтобы вы ушли в отставку».
Теги: Донбасс, президент, петиция, Зеленский
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