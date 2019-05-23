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Первый "Вечерний Квартал" без Зеленского: в студии раскрыли карты
Пресс-служба студии «Квартала 95» обнародовала подробности о новом выпуске проекта "Вечерний Квартал", съемки которого проходили в начале мая в Турции. Премьера - 25 мая, на 1+1.
Сообщают, что впервые за историю программы в ней не принимал участие лидер студии "Квартал 95" Владимир Зеленский. После победы на выборах президента Украины он оставил проекты, где был режиссером-постановщиком, автором, ведущим и актером в течение многих лет.
Съемки проходили в рамках 15-го юбилейного фестиваля "Весело". Начнется шоу с традиционного выхода всех актеров на сцену. Во время первого номера под условным названием "Коронация обнаженного гения" Евгений Кошевой изъявит желание взять управленческую миссию на себя. "Теперь я отпускаю волосы, а вы все бреете головы", - так будет звучать одно из первых распоряжений "Лысого".
Далее состоится представление зрителям новых актеров студии. Напомним, ими стали участники команды "Днепр" Игорь Ласточкин и Юрий Ткач, а также звезда "Лиги смеха", капитан команды "Стадион Дубрава" Владимир Мартинец. "Мы - новое дыхание "Квартала, - радостно объявит шоумен Юрий Ткач.
- Не может быть новое дыхание ... с одышкой", - поставит на место своего коллегу Степан Казанин. И чтобы проверить актерские способности новых участников, "старички" устроят им оригинальный баттл и допрос.
Так как съемки "Вечернего Квартала" проходили на живописном курорте, тема отдыха в миниатюрах поднималась не раз. Например, были номера о работе караоке-бара в Турции, о двух кумовьях и девочке по вызову. Также ребята покажут пародию на проект "Давай поженимся", и тонкости услуги "Трезвый водитель". Вот, кстати, диалог двух персонажей этой миниатюры.
Свой традиционный монолог в рамках шоу автор студии Валерий Жидков на этот раз построит на черном юморе и представит, как бы выглядела панихида по очень плохому человеку.
Что касается звезд, в первой части турецкого выпуска приняли участие группы "Антитела", "On I Ona" и певица NK. Более того, Настя Каменских даже согласилась сыграть в одном из постоянных номеров "Вечернего Квартала" - "В гостях на сербском телевидении". Так, Женя Кошевой в образе серба Тринко Бринчича будет брать у певицы интервью, а в финале исполнит ее хит "Тримай" на сербском.
Многие задаются вопросом, будут ли в "Квартале" продолжать шутить о политике. А как же! Так, в одном из номеров нам представят, какой была реакция известных политиков на приход к власти Зеленского. Среди героев - Андрей Парубий, Виталий Кличко, Надежда Савченко. Сам же Владимир Зеленский хоть на сцене не будет, но в одной из миниатюр все-таки фигурирует.
Актеры позвонят ему по скайпу, и во время разговора Зеленский даст им последние напутствия. Среди них будет фраза: "Шутите свободно и обо мне тоже! Старайтесь, чтобы потом не сказали, что при Зеленском было лучше".
В финале ребята по традиции исполнят трогательную песню, но на этот раз они посвятит ее своему другу, которому пришлось оставить родной коллектив. "Мы могли бы смешить со сцены, и снимать смешное кино. Но когда твоя Неня стоит на коленях… Это уже не смешно…"
Источник: http://kr24.com.ua
Теги: Донбасс, шоу, Вечерний квартал, Квартал 95, Зеленский
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