- Западная пресса о Зеленском22:43
- Признают банкротом: у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы – подробности 21:36
- «Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня21:15
- В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД20:40
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Главные мифы о языковом законе: чем пугают и как будет на самом деле19:46
- Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»19:30
- Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов19:10
- Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы18:51
Порошенко прокомментировал роспуск Рады
Порошенко также рассказал, что в ближайшее время проведет съезд партии.
Бывший президент Петр Порошенко считает, что Владимир Зеленский на посту президента нарушил Конституцию Украины.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на pravda.com.ua.
«Это естественное желание президента Украины иметь большинство в Верховной Раде… Верховную Раду можно распускать не тогда, когда захочется президенту, даже если это для него нужно, а тогда, когда есть исчерпывающий перечень оснований для таких действий президента», — сказал он.
Порошенко напомнил, что в Конституции есть два условия: отсутствие коалиции и невозможность роспуска Рады за 6 месяцев до окончания срока полномочий нового парламента.
«К сожалению, Конституция не была соблюдена. Мы видим, что начала деятельность команда (Зеленского — ред.) с нарушением Конституции. Это точно не может не вызывать беспокойства», — сказал Порошенко, добавив, что его команда несмотря на все готова к выборам.
Порошенко также рассказал, что в ближайшее время проведет съезд партии в котором проведут «серьезный ребрендинг» и обновление партийного списка.
«То, что сегодня происходило в Верховной Раде, когда втихаря, в очень ускоренным темпом пытались изменить избирательное законодательство, причем изменить его в пользу закрытых списков, изменить его для того, чтобы проходили никому неизвестные секретарши, водители, охранники, — это точно не является избирательной реформой и точно не является тем, чего требует Украина», — сказал Порошенко.
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Порошенко, Зеленский
- Порошенко поддержал введение военного положения: ВР собирают на чрезвычайное заседание – громкие подробности
- "Маски-шоу" больше не пройдут: Порошенко внес в Раду новый законопроект
- Порошенко поставил Верховной Раде ультиматум
- Порошенко: "Период затягивания поясов заканчивается, все будет хорошо"
- «Минску» конец из-за громкой инициативы Рады?..
- Бывший «регионал» назвал Украину «зловещим адом»
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы18:51
- «Съедают "серую зону"»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви14:25
- Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала14:02
- Путин выдвинул Украине три циничных условия08:00
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"07:12
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Западная пресса о Зеленском22:43
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Признают банкротом: у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы – подробности 21:36
- «Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня21:15
- В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД20:40
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Главные мифы о языковом законе: чем пугают и как будет на самом деле19:46
- Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»19:30
- Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов19:10
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона08:15
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись