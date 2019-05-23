Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись

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В Верховной Раде признались, что у них отсутствует полный список народных депутатов, которые входили в распущенную коалицию
У Аппарата Верховной Рады нет перечня нардепов, входивших в коалицию депутатских фракций по состоянию на этот месяц, сообщает председатель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский со ссылкой на ответ Аппарата ВРУ.
«Аппарат Верховной Рады Украины и его структурные подразделения, ответственные за работу с комитетами и фракциями, не наделены полномочиями по учету соответствующей информации, а затем и по определению состава депутатского корпуса по его коалиционной принадлежности», — отмечается в документе.
В Аппарате Верховной Рады также рассказали о том, что при выходе из коалиции фракция «Народный фронт» предоставила ряд документов, в том числе и список с подписями 70 народных депутатов, членов упомянутой фракции.
В то же время информация о размере и составе всей коалиции не предоставлялась.
Известно, что информация о депутатского состава коалиции депутатских фракции не учитывается Аппаратом Верховной Рады Украины с октября 2010 года, после изъятия из регламента Верховной Рады соответствующего раздела.
Примечательно, что объявляя о роспуске Верховной Рады Владимир Зеленский обращал внимание на то, что коалиции, по сути, существовала только на бумаге.
Ранее Верховная Рада отказалась отказалась принимать закон, предложенный президентом Владимиром Зеленским.
Политолог Юрий Романенко оценил «избирательные метания» парламента и главы государства на своей странице в Facebook. Он объяснил, почему народные депутаты отказались принимать закон, предложенный Владимиром Зеленским.
Эксперт напомнил, что у восьмого созыва Верховной Рады было достаточно времени, чтобы изменить правила проведения выборов. Да и теперь они могут собраться и проголосовать за нужное им решение проблемы. Вот только делать они этого не будут:
«Коалиция имела пять лет, чтобы принять любой закон о выборах. Более того, они и сейчас если напрягутся, могут такой закон принять. Но не примут. Потому пусть не вопят, что Зеленский нарушает там что-то. Парубий разрушил какое-либо понятие законности в принципе вместе с порошенковской коалицией. Так что тем приятнее наслаждаться как их безответственность и наглость повернулась против них. На это реально приятно смотреть», — подчеркнул Юрий Романенко.
Теги: Донбасс, коалиция, Верховная Рада, Зеленский
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