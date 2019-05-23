Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути

23.05.2019 17:16

Масштабный ураган со смерчем пронесся в Украине в среду, 22 мая

Напуганные очевидцы выложили в Интернете кадры стихии.

Так, ураган накрыл Житомирскую область и бушевал под Новогуйвенском. Сильный ветер повалил деревья и сорвал крыши домов.

«Сам смерч заснять не успел, слишком быстро он скрылся в стене дождя», — написал автор видео Ярослав Хмельницкий.

Также непогода пронеслась и под Запорожьем. Там зафиксировали на камеру устрашающий смерч.

Напомним, в Черновицкой области также пронесся разрушительный смерч.

Смерч прошелся в селе Каменка Глыбоцкого района в понедельник вечером, 20 мая. Судя по видео, местные не на шутку перепугались, буря навредила местным посевам домашнего урожая и зацепила дома.

Как мы писали ранее, ураган пронесся и по Житомирской области и натворил дел. Разрушительная стихия прошлась Новоград-Волынского и Емильчинского района, там теперь проходит ликвидация последствий урагана.

Сообщается, что за несколько минут сильный ветер просто снес более 100 гектаров леса. Об этом пишет в соцсети Facebook заместитель председателя «Общества лесоводов Житомирщины» Вера Долгих. «Смерч повредил более 100 гектаров леса в Городнице! Местные говорят, что вихрь, похожий на смертельное торнадо, двигался со стороны Емильчинского района. Там он повредил двор людей, а дойдя до леса, изувечил и его … », — отметила Долгих.

Источник: https://politeka.net