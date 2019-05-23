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Теперь депутатов точно «протрусит»: закон о снятии неприкосновенности готов

23.05.2019 11:35
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Теперь депутатов точно «протрусит»: закон о снятии неприкосновенности готов

Президент Владимир Зеленский планирует в ближайшее время зарегистрировать в Верховной Раде законопроекты о процедуре импичмента и отмене депутатской неприкосновенности.

Об этом журналистам в кулуарах парламента заявил заместитель главы Администрации Президента Руслан Рябошапка, сообщает Укринформ.

«Законопроекты об импичменте и снятии неприкосновенности будут представлены в ближайшее время. Они готовы к внесению», - сказал Рябошапка.

В то же время он подчеркнул, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности уже есть в Верховной Раде и готов к рассмотрению во втором чтении.

«Парламент мог бы его проголосовать, но наш парламент избегает этого», - заметил заместитель главы АП.

Ранее представитель Президента в ВР Руслан Стефанчук назвал приоритетные законодательные инициативы Главы государства, в числе которых, в частности, законопроект об импичменте и отмене депутатской неприкосновенности.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, закон, неприкосновенность, Зеленский
 
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