- Западная пресса о Зеленском22:43
- Признают банкротом: у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы – подробности 21:36
- «Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня21:15
- В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД20:40
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Главные мифы о языковом законе: чем пугают и как будет на самом деле19:46
- Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»19:30
- Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов19:10
- Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы18:51
Тимошенко набросилась на нардепов из-за Зеленского: «Президент сдержал свое слово»
Юлия Тимошенко обвинила нынешний парламент в то, что они не хотят никаких изменений
Лидер «Батьківщіни» выступила с видеообращением, которое она опубликовала на своей странице в соцсети Facebook.
Она сообщила, что во время вчерашней (21 мая) встречи лидеров парламентских фракций с новым президентом Владимиром Зеленским, была договоренность, что есть смысл идти на досрочные парламентские выборы только в одном случае. «Если будет в корне изменена коррумпированная, прогнившая система выборов народных депутатов», – заявила Тимошенко.
Она добавила, что ее команда роспуск парламента целиком и полностью поддерживает.
И на встрече договорились, что президент внесет в Верховную раду новый закон про выборы в народные депутаты. Этот закон должен исключить коррупцию, «гречкосейство» и заведение олигархических кланов вновь в парламент.
«Президент сдержал свое слово и внес в парламент новый закон о выборах», – отметила в видеоролике политик.
То же, то произошло в сессионном зале сегодня, 22 мая, Тимошенко навала «стыдным и унизительным». По ее словам, обсуждение данного вопроса вызвало вражду у ее коллег. «И стало понятно, что большинство в этом парламенте не хочет никаких изменений», – констатировала Юлия Тимошенко.
Он считает, большинство ее коллег-нардепов хотят остановить все, как есть, чтобы далее обогащаться. Результат голосования оказался провальным – 92 голоса «за».
Напомним, что депутаты Верховной Рады вынесли смертный приговор законопроектам об изменении избирательного законодательства, предложенного Владимиром Зеленским. Срочное заседание парламента, собранное в среду, 22 мая, завершилось. Законы не были поставлены на повестку дня.
В частности, Рада не включила в повестку дня законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса». За включение указанного проекта закона в повестку дня проголосовали лишь 127 народных депутатов из необходимых 226-ти.
Также Рада не смогла включить в повестку дня президентский законопроект № 10319 «О внесении изменений в закон «О выборах народных депутатов Украины». За включение документа в повестку дня проголосовали 92 депутата при минимально необходимых 226-ти.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, президент, Верховная Рада, Тимошенко, Зеленский
- Главные векторы государства: что сказал Президент в Верховной Раде
- Кто может помочь Зеленскому распустить Верховную Раду
- Зеленский обещает Верховной Раде большие неприятности
- Тимошенко пришла на заседание ВР с иконой
- Тимошенко требует созвать экстренное заседание в Верховной Раде
- Новость дня: Тимошенко опять с косой
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Пункты пропуска на Донбассе меняют режим работы18:51
- «Съедают "серую зону"»: в РФ заявили о продвижении ВСУ на Донбассе17:49
- На Донбассе боевики блокируют проезд выпускников на сдачу ВНО16:00
- В "ДНР" вынесли приговор "соучастнику" ликвидации Гиви14:25
- Приказ о переговорах с «Л/ДНР» о мире поступил при Порошенко: подробности скандала14:02
- Путин выдвинул Украине три циничных условия08:00
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"07:12
- Пристайко рассказал, что хочет сделать Зеленский с переговорным процессом по Донбассу20:37
- Западная пресса о Зеленском22:43
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Признают банкротом: у "ПриватБанка" могут возникнуть серьезные проблемы – подробности 21:36
- «Буде дуже тепло, але…»: синоптик розповіла якої погоди чекати завтра, 24 травня21:15
- В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД20:40
- Часть Донетчины осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»20:20
- Военные заговорили о переговорах с боевиками «ЛДНР»20:02
- Главные мифы о языковом законе: чем пугают и как будет на самом деле19:46
- Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»19:30
- Отставка Зеленского: петиция набрала необходимое количество голосов19:10
- Врачи объяснили, как защититься от укуса клеща22:17
- Врачи объяснили причины появления ранней седины18:37
- Как понизить артериальное давление в домашних условиях16:45
- Медики рассказали, при каких заболеваниях нельзя есть клубнику15:40
- Приметы на 23 мая: что нельзя делать13:00
- Ученые: астму можно лечить с помощью смартфона08:15
- Ученые создали прибор для борьбы с бессонницей22:25
- Развенчаны популярные мифы о гормонах19:47
- Эксперт рассказала, как лечат аллергию13:30
- У Супрун оголосили про жорстку заборону на лікування: “Вони все одно помруть”13:15
- Зеленский сделал экстренное заявление о сделке с Порошенко: «Это самое ценное»
- Зеленский исполнил свое первое "мини-обещание"
- Как определить у себя диабет: названы главные симптомы
- Недолго Кремль радовался: Зеленский сразу же нанес превентивный удар по Путину
- Астролог озвучил неожиданный прогноз о будущем Украины
- Кремль в панике: "ДНР/ЛНР" разваливаются на глазах, сепаратисты массово отказываются воевать за РФ
- Резонансное ДТП с Зайцевой: запущено расследование по новому скандальному обвинению
- Донецк всколыхнул страшный взрыв, весь город напуган: "Громыхнуло, что аж присели, дом затрясся"
- Свирепая стихия накрыла Украину: «никогда такого не было», смерч сносит все на своем пути
- Правду о коалиции раскрыли в Раде: «такого не ожидал даже Зеленский», худшие опасения сбылись