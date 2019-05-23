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У Зеленского объяснили, какой законопроект Верховная Рада должна принять в срочном порядке

23.05.2019 16:15
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У Зеленского объяснили, какой законопроект Верховная Рада должна принять в срочном порядке

Верховная Рада должна принять законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил представитель команды президента Украины Владимира Зеленского Денис Монастырский в ходе встречи парламентско-гражданской платформы в Киеве.

Так, представитель команды Зеленского уточнил:

«Единственный пункт, который мог бы и должен объединить парламент сегодня, — это принятие закона об уголовной ответственности за незаконное обогащение. Это тот долг, который имеем все мы перед украинским обществом, в первую очередь, и перед международными партнерами. Тут необходимо подняться выше над политическими интересами и политическими видениями, и принять в этом созыве этот очень важный акт».

Монастырский отметил, что также должна быть принята стратегия национальной безопасности:

«Это очень важный документ, но перед этим должна быть объективная оценка исполнения стратегии 2015 года, для учета при разработке новой стратегии».

По мнению Монастырского, все изменения уголовно-процессуального законодательства должны происходить через профильный комитет Верховной Рады.

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, законопроект, Верховная Рада, Зеленский
 
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