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В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД

23.05.2019 20:40
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В день инаугурации Зеленского Игорь Коломойский встречался с главой МВД

Игорь Коломойский сообщил журналистам проекта «Четко интервью», организованного изданием Украинская правда, что в день инаугурации Владимира Зеленского он встречался с главой МВД. При этом бизнесмен отметил, что не виделся с Арсеном Аваковым 2 года, сообщает replyua.net.

Игорь Коломойский рассказал журналистам о том, как провел 20 мая. По словам бизнесмена, в день, когда состоялась инаугурация Владимира Зеленского, он встречался с руководителем Министерства внутренних дел. Коломойский отметил, что они не виделись с Аваковым в течение последних 2 лет.

Отдельно бизнесмен подчеркнул тот факт, что встречался со своим старым другом. Природой этой дружбы Коломойский назвал «боевое сотрудничество». Он рассказал, что до 2014 года не был знаком с Аваковым. познакомились они уже после того, как один стал руководителем Днепропетровской ОГА, а второй возглавил МВД. Также бизнесмен заявил, что у него нет никаких «точек пересечения» с министром в бизнес-вопросах. Более того - в настоящее время даже нет никакой бизнес-идеи, которая могла бы стать объединяющим фактором. Поэтому в будущем каких-либо «точек пересечения» также не намечается. Читайте также: Коломойский рассказал о телефонном разговоре с Зеленским после инаугурации.



Теги: Донбасс, инаугурация, МВД, Коломойский, Зеленский
 
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