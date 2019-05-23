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Верховная Рада 9 созыва: у Зеленского рассказали, с кем будет сотрудничать «Слуга народа»
Партия «Слуга народа» в новой Верховной Раде не будет сотрудничать с «Оппозиционным блоком», но рассматривает возможность сотрудничества с «Голосом» и «Батькивщиной»
Об этом рассказал представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, которого называют идеологом «Слуги народа», в интервью LB.ua.
Он напомнил, что Зеленский заявлял о невозможности сотрудничества с «Оппоблоком». Что касается «Голоса» Святослава Вакарчука, то Стефанчук отметил, что не может составить объективного мнениея о недавно созданной партии, но некоторые озвученные идеи ее лидера команде Зеленского близки. Например, европейская интеграция.
«Если будут совпадать наши цели и мысли, я думаю, что это один из вариантов, которые мы можем рассмотреть. Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо», – сказал Стефанчук о возможности партнерства между «Слугой народа» и «Голоса».
Так же в команде Зеленского относятся и к ВО «Батькивщина».
«Если они будут поддерживать нашу программу, думаю, мы сможем находить с ними общий язык. Если их повестка дня не будет совпадать с нашими представлениями, я думаю никакого сотрудничества мы здесь не можем заложить, – заявил Стефанчук.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, Верховная Рада, Зеленский
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