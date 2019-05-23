Верховная Рада 9 созыва: у Зеленского рассказали, с кем будет сотрудничать «Слуга народа»

23.05.2019 13:15

Партия «Слуга народа» в новой Верховной Раде не будет сотрудничать с «Оппозиционным блоком», но рассматривает возможность сотрудничества с «Голосом» и «Батькивщиной»

Об этом рассказал представитель президента Владимира Зеленского в парламенте Руслан Стефанчук, которого называют идеологом «Слуги народа», в интервью LB.ua.

Он напомнил, что Зеленский заявлял о невозможности сотрудничества с «Оппоблоком». Что касается «Голоса» Святослава Вакарчука, то Стефанчук отметил, что не может составить объективного мнениея о недавно созданной партии, но некоторые озвученные идеи ее лидера команде Зеленского близки. Например, европейская интеграция.

«Если будут совпадать наши цели и мысли, я думаю, что это один из вариантов, которые мы можем рассмотреть. Мы за обновление, и Вакарчук может себя позиционировать как новое лицо», – сказал Стефанчук о возможности партнерства между «Слугой народа» и «Голоса».

Так же в команде Зеленского относятся и к ВО «Батькивщина».

«Если они будут поддерживать нашу программу, думаю, мы сможем находить с ними общий язык. Если их повестка дня не будет совпадать с нашими представлениями, я думаю никакого сотрудничества мы здесь не можем заложить, – заявил Стефанчук.

Источник: https://politeka.net