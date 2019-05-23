Выборы в Раду под угрозой, украинцам рассказали правду: «сядет в тюрьму из-за подписи»

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Досрочных парламентских выборов не будет, поскольку их не успеют провести
Об этом в видео-интервью Politeka заявил политический консультант Михаил Чаплыга.
По его словам, несмотря на указ новоизбранного президента и даже на согласие парламента досрочные выборы могут так и не состояться. Так как внеочередные выборы — это банальная процедура, которая завершится на маленьком бухгалтере, который не захочет сидеть за уголовное преступление.
«А для того, чтобы бухгалтер поставил свою подпись, когда великие цари решают делать им выборы или нет, надо внести изменения в бюджетную роспись, провести эти изменения через бюджетный комитет, вновь вернуть и выдать соответствующее распоряжение правительства — тогда уже бухгалтер сможет работать», — объясняет Чаплыга.
Также эксперт отмечает, что для досрочных выборов нужно внести изменения в Закон Украины «Об осуществлении государственных закупок», так как средства на подобные мероприятия не предусмотрены. Даже на президентских выборах не успели провести все необходимые тендеры и носили бюллетени в пакетах.
«Сколько должно быть средств — мы не знаем, потому что мы знаем только, сколько нужно денег на срочные выборы. Эти срочные средства предусмотрены на период с осени, и мы не знаем ни суммы, ни куда, что и как. У нас по процедурам государственных закупок ЦИК отнюдь не успевает это провести», — считает Чаплыга.
Источник: https://politeka.net
Теги: Украина, Донбасс, выборы, угроза, Верховная Рада
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