Бежал или нет: продолжаются споры о роли нового начальника Генштаба Руслана Хомчака в иловайской трагедии

24.05.2019 18:04

Вновь назначенный начальник Генштаба генерал-лейтенант Руслан Хомчак является одной из ключевых фигур боев под Иловайском в 2014 году. Об этом рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенанта Игорь Романенко, принимавший участие в работе следственной комиссии по расследованию причин иловайской трагедии, пишет ДонПресс.

Указ Владимира Зеленского о назначении Руслана Хомчака на должность начальника Генштаба ВСУ вызвал большой общественный резонанс. Известно, что Хомчак командовал операцией по выводу украинских войск, попавших в окружение под Иловайском. Операция, которая закончилась провалом, является одной из самых больших трагедий этой войны для жителей Украины.

По словам журналиста Ростислава Шапошникова, Руслан Хомчак оставил вверенный ему личный состав под Иловайском, а сам бежал, дождавшись прекращения активных обстрелов. Однако убедиться в достоверности этой информации невозможно, так как ГПУ засекретила результаты расследования иловайской трагедии.

В тоже время, известный журналист Юрий Бутусов утверждает, что Хомчак никого не бросал, что доказывают свидетельства очевидцев. В 2017 году в Генпрокуратуре признали, что имели место «отдельные ошибки руководства АТО во время планирования и проведениях военных операций», но пришли к выводу, что эти ошибки «не находятся в прямой причинно-следственной связи с наступлением тяжких последствий — гибели украинских военных».

«Я видел тысячи документов [по Иловайску — ред] как секретных, так и нет. Мы работали в комиссии и сделали свою работу, но потом бывший Верховный Главнокомандующий все это дело приостановил», — рассказал Игорь Романенко.

Он утверждает, что если бы начались суды, проявились бы обстоятельства, которые якобы были неудобны Петру Порошенко. Также по его словам, часть документов была уничтожена людьми, которые были заинтересованы, «чтобы тайное не становилось явным».