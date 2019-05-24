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Что произошло в 1998 году и что не так с украинским парламентом
Симбиоз двухпалатного парламента в рамках одной палаты - одна из причин того ужаса, который творится в украинской политике. Об этом в эксклюзивном комментарии интернет-изданию Новости Украины – From-UA рассказал украинский политолог Владимир Золотарев.
По мнению нашего собеседника, такие политики, как Владимир Гройсман, Святослав Вакарчук и Владимир Зеленский, «вряд ли внесут свежую струю в украинский парламент».
«Все эти партии не идеологические, они лидерские. У нас идеологические партии закончились в 1998 году, после первых выборов, где были допущены партийные списки, вся идеология закончилась», - отмечает аналитик.
Что же касается проведения выборов по открытым спискам, то эксперт отмечает следующее: «Ключевой момент заключается не в том, чтобы из закрытых списков сделать открытые, а в том, чтобы вся Рада была избрана одним способом, чтобы не было у нас мажоритарщиков и списочников вместе в одной палате. То есть либо у нас списочный закон для всех - и тогда весь состав ВР избирается по спискам. Либо мажоритарка - тогда 100% депутатов избираются по мажоритарным округам. Или так, или так».
«Сейчас мы наблюдаем симбиоз двухпалатного парламента в рамках одной палаты - это тоже одна из причин того ужаса, который творится в нашей политической машине.
То есть либо вы делаете две палаты, и каждая избирается по отдельности, и такие примеры есть. Например, нижняя палата избирается по спискам, верхняя - мажоритарная палата, это представители регионов от больших округов. Либо вы оставляете однопалатный парламент, но тогда нужно сделать так, чтобы ваша все депутаты избирались в рамках одинаковых для всех правил», - объясняет Золотарев.
По словам политолога, под «открытыми списками» в Украине понимают иногда совершенно взаимоисключающие вещи.
«Я сам видел законопроекты, которые кардинально отличались друг от друга и давали разный результат на выходе. Поэтому это очень общая характеристика, эти списки, и она отличается от закрытых списков только формальным наличием некой открытости в этой системе, разными способами пытаясь минимизировать недостатки, которые присущи выборам по пропорциональной части, как это есть у нас», - добавляет собеседник издания.
Теги: политика, Украина, Донбасс, парламент
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